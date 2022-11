Wintergloed schiet meteen goed uit de startblokken. “De grote lichtinstallaties op een korter parcours worden gesmaakt”

Brugge startte afgelopen weekend als één van de eerste steden in het land al de winterevenementen op. Na de opening vrijdag was het zaterdagavond meteen heel druk langs het lichtparcours en op de schaatspiste. Veel bezoekers zakten af naar de Brugse binnenstad om het winterevenement dat nog loopt tot en met 8 januari te ontdekken. Het meest in het oog springen de acht lichtinstallaties, gespreid over een parcours van ruim twee kilometer met het Koning Albert I-park als centrale locatie. Bezoekers passeren onderweg ook een gezellige winterbar aan het Minnewater. Hier was het meteen heel druk en ook veel mensen waagden zich meteen op de schaatspiste. Ook de twee kerstmarkten op de Markt en Simon Stevinplein en de kermis op ‘t Zand maken deel uit van Wintergloed en kregen veel volk over de vloer. Op het Simon Stevinplein waren nog enkele kraampjes gesloten, maar het plein zelf zat goed vol en aan de standjes werd genoten van de typische winterse snacks. Onder de bezoekers waren positieve geluiden te horen. Noëlla Zanders ging op stap met haar kleinzoon en was onder de indruk van de lichtinstallaties. “Het is een mooie manier om door Brugge te wandelen. Ik vind de installaties mooi gedaan en de sfeer is best gezellig.”