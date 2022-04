Winkeldieven moeten nu in Brugge metéén boete betalen: “Uitbaters, regel niks in der minne met de overtreder”

Onlangs nog nam de uitbater van supermarkt Carrefour in de Katelijnestraat maatregelen tegen de vele winkeldiefstallen in zijn zaak. Jens Blondelle gebood de bezoekers onder meer hun rugzakken bij het binnenkomen aan de ingang achter te laten. Hij is in Brugge niet de enige die het fenomeen kent. In Brugge ligt het aantal winkeldiefstallen op jaarbasis al jaren tussen de 350 en 500 aangegeven feiten – vorig jaar waren het er 373. In werkelijkheid zijn het er wellicht nog een pak meer.

Om diefstallen tegen te gaan, besloot uitbater Jens Blondelle van de Carrefour in de Katelijnestraat om zonnebrillen rugzakken en hoofddeksels te verbieden.

De meeste diefstallen worden gepleegd in grootwarenhuizen. Geld, voeding, kledij, parfum en tabak staan in de top-vijf van meest populaire goederen die ontvreemd worden. “Zowat 78 procent van de feiten wordt opgehelderd”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Dat komt omdat dieven vaak op heterdaad worden betrapt of via videobeelden herkend worden. Ook winkeldetectives doen hun werk.” Toch wil de stad Brugge haar winkeliers helpen om het aantal diefstallen lager te krijgen.

Luc Van Lysebeth, specialist in verliespreventie, komt daarom op maandag 25 april en maandag 16 mei gratis infomomenten geven voor geïnteresseerde winkeliers. “Vaak kan je aan gedragskenmerken al veel opmaken”, zegt Van Nuffel. “Het gaat er vaak om om klanten aan te spreken en daarmee de anonimiteit te doorbreken. De stap naar stelen is dan moeilijker." De procureur-generaal van Brugge geeft winkeliers alvast een extra reden om altijd aangifte te doen. Voortaan worden diefstallen immers bestraft met een zogenaamde OMS, een onmiddellijke minnelijke schikking, zoals dat ook met coronaboetes het geval was.

Aangifte

De boete moet door de overtreder dus meteen betaald worden. Al naargelang de waarde van het gestolen goed bedragen de boetes tussen 50 en 350 euro. “Ik raad winkeliers in elk geval aan om steeds aangifte te doen en niks in der minne te regelen met de overtreder", zegt korpschef Van Nuffel. “Zo krijgen we een beter zicht op het aantal diefstallen in Brugge en vooral: zo kunnen we met de boetes ook harder optreden.”

Winkeliers die willen deelnemen aan de gratis infomomenten, surfen naar www.brugge.be/infomoment-winkeldiefstalpreventie.