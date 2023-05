Wielerbaan in Assebroek moet plaats maken voor nieuwe Avanti-baskethal: “Ons team wil naar de hoogste klasse”

IN BEELD. Welkom in Nally’s, het enige papegaaien­asiel van België: “Wat begon als hobby, is mijn grootste passie geworden”

Het begon jaren geleden als project in haar vrije tijd, maar ondertussen is het méér dan een fulltime job. Nathalie Lycke (51) is de trotse uitbaatster van het enige papegaaienasiel van het land. Ja, u leest het goed. Nathalie is een gedragstherapeute voor papegaaien en vangt jaarlijks tot 400 van de kleurrijke vogels op in Oedelem, waar ze een ware jungle creëerde voor de dieren. En die kan je ook elk weekend bezoeken. Kijk even mee in de wellicht onbekendste dierentuin van het land.