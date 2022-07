Wie wil gps-stadsspel ‘Missie 2030' begeleiden?

Brugge Een hotelont­bijt in ons land is het duurst in Brugge: “Kwaliteit heeft z'n prijs”

Uit een onderzoek van het Gentse databedrijf OTA Insight bij 55.000 hotels in Europa blijkt dat hotelontbijten fors geprijsd zijn dit jaar. Ze zijn het duurst in voornamelijk Zwitserse steden, maar ook Brugge staat met een gemiddelde van 18,15 euro in de top-5. “Wij geven de gasten bijvoorbeeld yoghurt van een A-merk, een detail dat ze in andere landen vaak over het hoofd zien”, zegt Dimitri Thirion, voorzitter van vzw Hotels Brugge.

