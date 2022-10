Wie gaat shoppen bij horeca- of voedingszaken in Brugge maakt in november kans op kaasplank, configuren of ijsbuches

BruggeWie tijdens de maand november gaat eten of shoppen bij één van de 50 deelnemende horeca- of voedingszaken in Brugge aan de actie PROEF, maakt kans op lekkere prijzen of een van de hoofdprijzen.

Die hoofdprijs is een belevingsweekend in Brugge ter waarde van 1.000 euro met onder andere twee overnachtingen in Boetiekhotel ’t Fraeyhuis of shoppingbonnen ter waarde van enkele honderden euro’s. Verder maak je ook kans op prijzen van minstens 25 euro. Dat gaat van een kaasplank, een assortiment confituren, een ijsbuche, tot een ‘lunchexperience’ voor twee personen.

Deelnemen is eenvoudig: in de zaken staat een PROEF-box met inschrijvingsformulieren. Vul, na aankoop, een formulier in en deponeer het in de box. Alle prijzen worden willekeurig verloot onder alle deelnemers op maandagavond 5 december. “Op die manier zorgen we voor een kruisbestuiving: wie deelneemt aan PROEF bij de bakker, maakt ook kans op een prijs van de chocolatier, broodjeszaak of vishandel en omgekeerd. Zo ontdekken de winnaars andere zaken waar ze misschien eerder nog niet kwamen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Op de webpagina van PROEF staan alle deelnemende handelaars vermeld samen met hun ‘signature dish of product’, iets waar ze apetrots op zijn en ze graag extra in de kijker willen plaatsen. Ook in het straatbeeld valt het op wie deelneemt door de kleurrijke campagneposters.

