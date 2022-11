West-Vlaanderen telt op één na laagste aantal buurtinformatienetwerken

In West-Vlaanderen komen er geen BIN’s meer bij en verdwijnen er zelfs. Nochtans was de kustprovincie destijds de pionier aangezien het allereerste BIN in ons land in Kortrijk werd opgezet. “Waar er in 2020 nog 51 BIN’s waren in onze provincie, zijn dat er vandaag nog 49”, zo weet Demon. Koploper in West-Vlaanderen is de politiezone ‘Arro Ieper’ met 5 BIN’s. Kneusje van de klas is de politiezone ‘Polder’ met geen enkel BIN. West-Vlaanderen hinkt daarmee achterop in vergelijking met de rest van Vlaanderen. “De provincie Antwerpen telt er momenteel 527 en Oost-Vlaanderen 281. Enkel Limburg doet het met 28 BIN’s slechter dan onze provincie”, zo leert Demon uit de cijfers die hij verkreeg van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.