West-Vlaams gouverneur Decaluwé wil verder inzetten op STOP-principe: “Meer mensen moeten de auto aan de kant zetten”

Dit jaar heeft de gouverneur het in zijn rede voor de provincieraad over ‘Stappen, trappen en vervoer in West-Vlaanderen, een mobielrijke provincie’. Nu ook West-Vlaanderen tegen de grenzen van de mobiliteit aanbotst, pleit de gouverneur om verder in te zetten op het STOP-principe. “Investeren in goede stap- en fietsverbindingen is een absolute noodzaak in onze provincie als we willen dat meer mensen de auto aan de kant zetten”, zegt de gouverneur.