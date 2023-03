Werkstraf voor vrouw die 10.000 euro stal bij haar bazin

Gespeciali­seer­de schoenwin­kel Iedereen Loopt ruilt Kortrijk voor Brugge: “Gigantisch potentieel aan klanten, ook toeristen”

Gespecialiseerde schoenwinkel Iedereen Loopt opent een volledig vernieuwde winkel in de Noordzandstraat in Brugge. Ondernemer Thomas De Vriendt verkoopt er minimalistische schoenen die uniek zijn in België.