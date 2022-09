Werknemers van Carrefour Hypermarkt B-Park in Brugge krijgen kans om elektrische fiets te leasen

De elektrische fietst wint de laatste jaren enorm aan populariteit en is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De stijgende energieprijzen zorgen er zeker ook voor dat we ons af en toe eens vaker met de fiets als met de auto zullen verplaatsen. Daarnaast is fietsen natuurlijk ook een gezonde en klimaatvriendelijke manier om zich naar het werk te begeven. Als een werknemer van Carrefour Hypermarkt B-Park Brugge ervoor kiest om een fiets te leasen, wordt een deel van zijn of haar maandloon omgezet in een fietsbudget. De werknemer heeft de fiets drie jaar tot zijn of haar beschikking. Op het einde van deze termijn kiest de werknemer dan om de fiets al dan niet over te kopen.