Werknemer van meubelwinkel voor rechter na gesjoemel met kassa: "Het lukte hem bijna om meer dan 100.000 euro achterover te slaan”

“Geef Brugge eigen stadsmunt tegen grillen van wereldeco­no­mie”: historicus Simon Vandekerck­ho­ve introdu­ceert digitale munt in een app

Binnenkort kan je in Brugge ‘betalen’ met een Bryghia. Dat is een digitale munt, geïntroduceerd door de Brugse historicus Simon Vandekerckhove in de gloednieuwe app Beyond Bruges. 35 handelszaken zien er wel brood in, en bieden bijvoorbeeld een biertje aan, te betalen in Bryghia. “Dit is nog maar de eerste stap”, zegt Vandekerckhove.