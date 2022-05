Werkgroep Broederlijk Delen zamelt 1.216 euro in

Brugge/Oostende Ohana Pokébowls in Brugge moet verplicht naam veranderen na klacht uit Oostende: “Ze hebben lang genoeg van onze naam geprofi­teerd”

Ohana Pokébowls in Brugge moet van naam veranderen. De zaak opende vorig jaar de deuren in de Vlamingstraat, maar dat leidde al snel tot discussie. De naam en het concept zijn namelijk identiek als die van een gelijkaardige zaak in Oostende. De rechter in kortgeding verwierp de klacht, maar in beroep krijgt de zaakvoerder van Ohana Pokébowls in Oostende nu tóch gelijk.

29 april