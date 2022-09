Werken langs Brugse Steenweg in Koolkerke zorgen voor ergernis: “Ik verlies wekelijks 10.000 euro omzet en ik krijg geen tegemoetkoming”

Assebroek/Sint-Kruis Alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis gebundeld in een boekje: “Veel gebouwen, maar ook veel groen”

Dit najaar worden deze groene zones van Assebroek en Sint-Kruis in de verf gezet in een gloednieuwe publicatie. In 90 pagina’s leer je meer over het groen dat je kan vinden in beide Brugse deelgemeenten.

27 september