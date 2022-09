Werk- en cursistentarief voor parkeren: activeren kan binnenkort via sms of app

BruggeBinnenkort kan het werk- en cursistentarief voor parkeren in Brugge geactiveerd worden via sms of via de app 4411.

Het werktarief kan aangevraagd worden door iedereen die zijn vaste werkplaats heeft in de binnenstad. Van zodra de aanvraag door de Parkeerwinkel goedgekeurd is, kan de gebruiker gedurende één jaar gebruikmaken van dit goedkopere tarief om bovengronds te parkeren in de binnenstad. Dat kost dan 3 euro per dag. Wie les volgt in het volwassenenonderwijs in de binnenstad kan gebruik maken van het cursistentarief. Voor vijf euro per dag kan je dan bovengronds parkeren in de binnenstad van 9 tot 20 uur, elke dag van de week.

“Tot nu toe konden het werktarief en het cursistentarief enkel gebruikt worden via de parkeerautomaten zelf”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “In de ochtendspits zorgt dit af en toe voor wachtrijen aan de parkeerautomaten. Soms gebeurt het ook dat de overbevraging van de server tot gevolg heeft dat het werktarief door bepaalde personen niet geselecteerd kan worden. Met de mogelijkheid tot het activeren van het werktarief en cursistentarief via sms of via app zouden deze problemen niet meer mogen voorkomen. Dit houdt dan ook in dat de bestuurders niet meer altijd naar een parkeerautomaat moeten gaan en dat ze dit met de maandelijkse afrekening van hun factuur kunnen betalen in plaats van dagelijks.”

De service voor het opstarten via sms en app komt wel met een opstartkost, zoals bij een normale parkeersessie via sms of app. Per sms is dit 0,15 euro per ontvangen/verzonden sms, voor app 0,35 euro per gestarte sessie. Deze nieuwe toepassing treedt eind november in werking.

