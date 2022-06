Werd Brugse directeur (46) verliefd op mentaal beperkte leerling? Bezwarende berichten wijzen in die richting. “Enorme klap voor onze school”

Brugge Herbruikba­re bekers van Sinksen, Feest in ‘t Park of 't Ros Beiaard: allemaal passeren ze langs deze Brugse ‘wasstraat’: “We kunnen er 8.500 per uur wassen en drogen”

Nergens anders in West-Vlaanderen hebben ze zo'n wasstraat zoals bij vzw SOBO in Brugge. De machine, die je nog het best kunt vergelijken met een vaatwasser, wast momenteel zo'n 30.000 herbruikbare bekers van festivals en evenementen per uur. “Als ze gewassen en gedroogd zijn, kunnen de bekers meteen opnieuw gebruikt worden”, zegt David Rotsaert, directeur van SOBO.

