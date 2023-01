Welkom Kamiel! Nieuw kalfje luidt nog meer goed nieuws in voor kinderboerderij Zeventorentjes

Er is nog meer goed nieuws voor de kinderboerderij. “We zullen de wandelpaden vernieuwen in dolomiet. Op die manier is de boerderij toegankelijk voor iedereen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Daarnaast ambiëren we om in april 2023 het Levend Erfgoedhoflabel te mogen ontvangen. Op de kinderboerderij hebben we heel wat dieren die tot een Belgisch streekeigen ras behoren. Het Levend Erfgoedhoflabel zou dit in stand houden van unieke, oorspronkelijke rassen erkennen”.