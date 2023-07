Welkom in de Erfgoedfabriek van Brugge, letterlijk en figuurlijk van onschatbare waarde voor de stad: “Stevig prijskaartje, maar wél broodnodig”

Eindelijk krijgt de geschiedenis een waardig plekje in Brugge. Want hoewel de Breydelstad bulkt van het historisch erfgoed, was de bewaring ervan al langer een probleem. Tot nu, want met de Erfgoedfabriek krijgt Brugge er een state-of-the-art erfgoeddepot bij. Kostprijs? 13,9 miljoen euro. We zetten ons in het zog van burgemeester, schepenen en ministers tijdens een rondleiding.