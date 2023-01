Wegname van sokkel in de Korte Vuldersstraat

Aan huisnummer 26 in de Korte Vuldersstraat is er een verhoogd gedeelte (waar voorheen een parkeerautomaat stond). Ondertussen is de verkeerssituatie in de Korte Vuldersstraat gewijzigd en werd het parkeren in dit gedeelte van de straat geschrapt. Het verhoogde gedeelte wordt opgebroken en het wegdek krijgt daar een plaatselijke herstelling. Er komt een extra fietsenstaanplaats. Deze beperkte ingreep wordt uitgevoerd door de regieploeg van Stad Brugge. Deze werkzaamheden kunnen beperkte verkeershinder met zich meebrengen.