Wegenwerken in Spoorwegstraat kunnen voor hinder zorgen

Aannemer CAS-VOS uit Sint-Niklaas voert de werkzaamheden uit van 28 november tot en met 2 december tussen 9 en 15.30 uur. Het weer en technische problemen kunnen de planning wijzigen. Er is enkel doorgang mogelijk voor fietsers en voetgangers. Fietsers volgen de veiligheidsdoorgang op de rijbaan. Er is een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer via de Dorpsstraat, de Leiselestraat en de Spoorwegstraat. Buiten de werkuren kan het verkeer normaal verlopen. De vermelde omleiding is dan ook enkel van toepassing tijdens de werkuren. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 150 tot en met 210.