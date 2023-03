Weerspannige winkeldieven krijgen 2 jaar en 3 maanden cel

Verkeerssi­tu­a­tie in Geerwijn­straat wijzigt: geen éénrich­tings­ver­keer meer

Het huidige éénrichtingsverkeer in de Geerwijnstraat in het centrum van Brugge gaat vanaf maandag 13 maart op de schop. Op vraag van bewoners en eigenaars van garages komt er nu permanent verkeer in beide richtingen, van de Moerstraat tot aan de Geerwijnstraat 3.