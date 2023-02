WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Brugge

Brugge/Gent Limburger in cel voor oplichting van Oost- en West-Vlaam­se hotels: "Al vijftien­tal dossiers geopend”

Een 51-jarige man uit de regio rond Hasselt is aangehouden op verdenking van oplichting. D.A. sloeg volgens het West-Vlaamse parket toe in een vijftiental hotels in Gent, Brugge en aan de kust. Hij gebruikte daarbij telkens dezelfde werkwijze.

30 januari