WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Brugge

Zeebrugge Hét havencafé van Zeebrugge zoekt na 20 jaar overnemer: “Ja, ik zal het missen. Al die fantasti­sche momenten ...”

Een jonge vrouw van net 22 jaar die een café begint? Daar werd 20 jaar geleden over gesproken in Zeebrugge. Maar dat het een succesverhaal werd, is een understatement. Café The Sailor was dé plek waar dokwerkers, vissers en havenpersoneel verbroederden met buurtbewoners. Uitbaatster Shirley Cattoor (42) houdt er tal van warme herinneringen aan over, maar zoekt nu toch een overnemer voor het café. “Ik wil nog iets anders doen in mijn leven. Nú is het moment”, zegt Shirley, die ook al concrete plannen heeft. En dan is de haven nooit veraf...

27 december