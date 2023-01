WEERBERICHT. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Brugge

Zeebrugge “Hij wou in Londen geld verdienen om ons, zijn ouders, een beter leven te geven”: gelukszoe­ker M’hamed (28) sterft na reis van 13 maanden in Zeebrugse haven

Op een zucht van zijn grote droom liet hij het leven. M’hamed Menifi (28) was sinds november 2021 onderweg vanuit Algerije en had al duizenden kilometers afgelegd. Maar toen hij in Zeebrugge op een schip richting Groot-Brittannië wilde kruipen, die woensdag tussen kerst en nieuw, ging het mis. Pas afgelopen weekend kon de jongeman thuis in Médéa begraven worden. “2.000 mensen, zowat het hele dorp, waren aanwezig”, zegt zijn broer. Het trieste relaas van een gelukszoeker die niet vond wat hij zocht.

5:40