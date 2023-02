WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Brugge

In Spanje al een hype, nu bieden Stefaan (56) en Kathleen (52) ook padelvakan­ties aan in Blankenber­ge of Damme: “We mikken op groepen van vrienden of collega’s”

Zin om met een groep vrienden, singles of koppels, van maandag tot vrijdag op padelvakantie te trekken en dat gewoon in eigen land? Dat kan voortaan vanuit luxueuze vakantiewoningen in Damme en Blankenberge. Elke dag krijg je 3 uur les van een gediplomeerde trainer. “We ontdekten padel tijdens onze vakanties in Spanje en geloven dat ons concept zal aanslaan in ons land”, zeggen Kathleen Cassiers (52) en Stefaan Van Dyck (56).