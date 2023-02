WEERBERICHT. Kans op bewolking in Brugge vanochtend

Brugge Sjoemelen­de boekhouder Boudewijn Seapark mag gevangenis verlaten: S.D. stal 93.000 euro in vier maanden

De boekhouder die in vier maanden tijd 93.000 euro stal van het Boudewijn Seapark in Brugge is opnieuw vrij. De Brugse raadkamer liet hem vrijdagmorgen onder voorwaarden gaan. Zo mag hij geen rekeningen van anderen meer beheren. In de praktijk betekent dat een beroepsverbod voor de man. Ondertussen gaat het onderzoek verder.

27 januari