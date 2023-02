WEERBERICHT. Kans op bewolking in Brugge vanochtend

Stefaan (56) en Kathleen (52) bieden padelvakan­ties aan in Blankenber­ge en Damme: “Ideaal voor groepen vrienden of collega’s”

Stel je voor: je verblijft met een groep vrienden in een luxueuze vakantiewoning in Damme en Blankenberge, waarbij je elke dag drie uur les padel krijgt van een gediplomeerde trainer. “We geloven dat ons concept zal aanslaan in ons land”, zeggen Kathleen Cassiers (52) en Stefaan Van Dyck (56). “En ja, er is uiteraard ook tijd voor de après-padel.” Ze stellen hier hun project voor en geven graag prijs wat het kost.