WEERBERICHT. Helder weer in Brugge vanochtend

Zeebrugge “Hij wou geld verdienen om ons een beter leven te geven”: M’hamed (28) sterft na reis van 13 maanden in Zeebrugse haven

Op een zucht van zijn grote droom liet hij het leven. M’hamed Menifi (28) was sinds november 2021 onderweg vanuit Algerije en had al duizenden kilometers afgelegd, meestal te voet, soms met de trein, doorheen heel Europa. Maar toen hij in Zeebrugge op een schip richting Groot-Brittannië wilde kruipen, die woensdag tussen kerst en nieuw, ging het mis. Pas afgelopen weekend kon de jongeman thuis in Médéa begraven worden. Zijn ontroostbare vader en broer doen het trieste verhaal hoe de reis naar een beter leven zo dramatisch eindigde. “Het doet enorm veel pijn dat we hem kwijt zijn.”

17 januari