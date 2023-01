WEERBERICHT: Bewolking in Brugge vanochtend

Brugge Fiere Bruggelin­gen laten hun licht schijnen op ‘de zaak-Brey­del’: “Of de Breidel­straat moet verdwijnen? Tuurlijk niet”

Het Jan Breydelstadion, de Breidelstraat, het standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt en zelfs het restaurant Breydel-De Coninc in hartje Brugge: de bonkige beenhouwer Jan Breydel is alomtegenwoordig in Brugge, maar schijnt dan toch niet zo’n vooraanstaande rol te hebben gespeeld in de Vlaamse opstand. Moeten al die verwijzingen dan sneuvelen? Wij vroegen de mening van enkele fiere Bruggelingen: “Waren ze kreupel of dronken, dat speelt zelfs geen rol.”

24 januari