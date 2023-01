WEERBERICHT: Bewolking in Brugge vanochtend

Brugge REPORTAGE. In het spoor van de nieuwe generatie marktkra­mers: “Steeds meer jonge mensen zien dat wij echte kwaliteit brengen, aan een correcte prijs”

Het aantal marktkramen in Vlaanderen is met 20 procent gestegen. Steeds meer jonge ondernemers vinden de weg naar de markt. “Het is om 4.30 uur opstaan en om 19 uur stoppen. Sleur? We kijken om 19 uur al meteen uit naar ’s anderendaags”, zegt Leontine Gheeraert (25) uit Houthulst, die sinds 2 januari op eigen benen in het zuivelkraam staat. Ook Pieterjan (24) en Mathias (34) hebben hun passie gevonden op de markt. Als marktkramer zijn zij geboren, een reportage vanop de drukke zaterdagmarkt in Brugge.

21 januari