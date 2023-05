WEER. Zware neerslag en bewolking in Brugge vanochtend

Bruggeling Peter Warlop (57) zendt ook dit jaar live uit met STAR FM vanop de Meifoor: “De forains zijn ondertus­sen goede vrienden geworden”

Het medium radio kent geen geheimen meer voor Dudzelenaar Peter Warlop want hij is ondertussen al meer dan 40 jaar actief. Sinds 2006 heeft hij zijn eigen radiofrequentie voor Brugge en omstreken via 107.7 FM. In 2023 slaat hij al voor het 15de jaar zijn mobiele studio op tijdens de kermis in de Breydelstad.