WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Brugge

Woning van jong gezin met kind volledig verwoest na bliksemin­slag: “Buren vertelden hen dat hun dak in brand stond”

In de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries is zondagavond een zware brand uitgebroken in het dak van een rijwoning. De schade is bijzonder groot, want zowat het volledige dak viel ten prooi aan de vlammen. “De woning van het jong gezin met kind is onbewoonbaar”, zegt brandweermajoor Marc De Langhe.