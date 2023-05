WEER. Temperatuur stijgt in Brugge

Brugse verkoper zet zélf achtervol­ging in op klant: oplichter betaalde met bankkaart van bejaard slachtof­fer

De Brugse politie heeft deze week opnieuw een verdachte in een onderzoek rond informaticabedrog opgepakt. Een alerte bediende van een multimediawinkel in hartje Brugge vond dat een klant opvallend veel dure aankopen deed in een korte tijdspanne. De verkoper zette nadien zelf de achtervolging in.