Weer nieuwe Brugse straten naar vrouwen vernoemd

Het gaat om het Marguerite Coppinplein. Aansluitend aan de Frank Van Ackerpromenade is er in het ontwerp van het vergund project ‘Nieuw Brugge’ een pleintje voorzien. Deze letterkundige ijverde in haar romans en gedichten voor de positie van de vrouw in de toenmalige maatschappij. Van 1894 tot 1914 woonde ze in Brugge waar ze nauwe contacten onderhield met Catherine Popp-Boussard, die aan het hoofd stond van de liberale krant ‘Journal de Bruges’.

Ook nieuw is het Sint-Juliaansplein. Op de plaats van het voormalig Vrij Technisch Instituut in de Boeveriestraat wordt een nieuw woonproject gerealiseerd dat aanleiding geeft tot één plein waarrond de huizen staan. Op die plek stond eeuwenlang het Sint-Juliaansgasthuis. Dit was aanvankelijk een passantenhuis, maar evolueerde later tot een zorginstelling voor zwakzinnigen. In Sint-Andries komt de Andrée Algrainstraat. Het gaat om een verkaveling nabij de Hogeweg 153. Deze Belgische kunstschilderes is geboren in Brugge (25 maart 1905) en overleden in Brussel (17 juli 1999). Ze woonde heel lang in de Niklaas Desparsstraat en stichtte in 1946 de kunstenaarsvereniging ‘Kring 46’ met samenkomsten in Café Vlissinghe.

Sofie Lemaire

In Sint-Pieters krijgen twee fietspaden tussen de Kolvestraat en B-Park een naam. Het gaat hier om fietspaden die niet langs een openbare weg liggen en dus voor onder meer de veiligheidsdiensten beter een naam zouden krijgen. Omdat deze fietspaden nabij of in het verlengde liggen van de Lentestraat en Krinkelstraat krijgen deze fietspaden de namen Lentepad en Krinkelpad. “Enkele jaren geleden deed presentatrice Sofie Lemaire van Radio 1 en Canvas de nationale oproep #meervrouwopstraat", legt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) uit. “Daarbij ging ze op zoek naar indrukwekkende vrouwen uit de recente en minder recente geschiedenis om hen een plek in het straatbeeld te geven. Het doet me dan ook plezier dat we ook nu weer in Brugge twee ‘vrouwelijke’ straatnamen erbij krijgen.”

