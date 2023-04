WEER. Kans op bewolkt weer in Brugge vanochtend

Zes maanden cel voor alcoholver­slaaf­de man die vriend 20-tal vuistsla­gen geeft "omdat hij de vriend­schap verbrak”

Een 33-jarige Bruggeling heeft 6 maanden cel met uitstel gekregen, omdat hij een vriend van hem in elkaar sloeg. D.A. was eerst zijn woning binnengedrongen. “Hij was kwaad omdat het slachtoffer hun vriendschap had verbroken door z’n alcoholprobleem”, vertelde de procureur.