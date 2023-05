WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Brugge vanochtend

Familie schenkt toevallig ontdekt grafsteen­tje aan archeologi­sche dienst: “Dit helpt om de geschiede­nis van Brugge te ontsluie­ren”

De erfgenamen van de familie Vandewynckel schenken een klein grafsteentje aan de archeologische dienst Raakvlak in Brugge. De steen was in 2006 bij graafwerken aan het huis van hun vader in de Vlamingdam aan het licht gekomen.