Weer drie dagen lang foodtruckfestival op Gandhiplein tijdens Sounds Delicious

Brugge Betere toeganke­lijk­heid station Sint-Pie­ters op de planning in... 2024

De aanpassing en uitbreiding van het station Sint-Pieters in Brugge staat bij Infrabel voorlopig pas op de planning in 2024 of 2025. Dat vernam raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) in een schriftelijke vraag aan het stadsbestuur.

22 juli