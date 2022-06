Weer Boekenmarkt langs Groenerei en Steenhouwersdijk

Brugge Vervang je stenen terras door groen en krijg tot 500 euro: “De voordelen voor onze stad zijn aanzien­lijk”

Primeur voor Vlaanderen: de stad Brugge geeft inwoners tot 500 euro als ze verharde terrassen of (voor)tuinen openbreken en vervangen door groen. De premie geldt voor alle Bruggelingen, ook in de randgemeenten. “Het wordt zo niet alleen aangenamer vertoeven in de stad, maar er is ook minder kans op overstromingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

28 juni