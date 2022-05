‘We love the 90's’-party in Cultuurzaal Daverlo

De allergrootste rock- en dancehits uit dit muzikale wonderdecennium worden dan door DJ Pieter op het fuifpubliek losgelaten. Van Nirvana, Pearl Jam, Green Day en The Offspring tot The Vengaboys, 2 Unlimited, The Prodigy en The Chemical Brothers. De klank- en lichtinstallatie van Texlab zal voor een overweldigende sfeer zorgen. Kaartjes in voorverkoop (12 euro) zijn te verkrijgen in l’Estaminet, Joey’s Café, The Crash, De Kelk, ‘t Hof van Beroep, ‘t Risico, de KarmaMarkt, bij de Twee Meisjes in de Sint Jacobsstraat en in de cafetaria van Daverlo.