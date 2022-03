Waterzuiveringsbedrijf vrijgesproken voor dood van Benjamin (30) na fatale vergissing: “Persluchtinstallatie enkel bedoeld voor machines”

Brugge/Brakel/GeelHet waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep uit Geel is in de rechtbank vrijgesproken voor een dodelijk ongeval in hun Brugse vestiging. Zelfstandige Benjamin Van Heghe (30) uit Zottegem stikte drie jaar geleden toen hij stikstof inademde in plaats van perslucht. Zijn ouders wilden de firma waar hij aan het werk was veroordeeld zien, maar volgens de rechter treft hen geen schuld.

Het slachtoffer runde in 2019 samen met z’n vader Peter het bedrijf VH Engineering in Parike, bij Brakel. Ze waren gespecialiseerd in oppervlakte- en slijtagebehandeling van metalen. Benjamin werd op 23 maart opgeroepen voor een dringend onderhoudswerk bij Geo-Groep in Brugge. Hij moest in een kuip corrosie verwijderen met een zandstraalmachine. De zelfstandige zette een masker op om de werken uit te voeren, maar had geen eigen perslucht bij. Hij sloot z’n uitrusting aan op een leiding van Geo-Groep, maar vergiste zich. In de leiding in kwestie bleek stikstof te zitten in plaats van gewone lucht. De man verloor het bewustzijn en stierf ter plaatse.

Specialist

De ouders van Benjamin dienden na het ongeval een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. Ze vonden het onder meer niet kunnen dat er geen etiketten waren aangebracht op de leiding in kwestie. Hoewel het parket de buitenvervolgingstelling had gevorderd, besliste de raadkamer de zaak toch door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Virginie Cottyn, de advocate van Geo-Groep, vroeg over de ganse lijn de vrijspraak en kreeg woensdagmorgen gelijk van de rechter. Hij stelde vast dat de leidingen in kwestie nooit een risico vormden voor de eigen werknemers van Geo-Groep. Het bedrijf moest dus geen risicoanalyse uitvoeren voor de werken.

Ook het feit dat Benjamin als zelfstandige een specialist ter zake was, nam de rechtbank mee in haar overweging. Hij had zelf, zo oordeelde de rechter, de nodige veiligheidsmaatregelen moeten treffen om de werken uit te voeren en ze desnoods moeten uitstellen als die niet voorhanden waren. “Volgens de rechtbank is ook aangetoond dat de persluchtinstallatie diende voor de aansluiting van machines en in wezen helemaal niet om te ademen.” Geo-Groep had naar de mening van de rechter dus geen reden om etikettering aan te brengen.

