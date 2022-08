Waterpeil van Damse Vaart stond nooit eerder zo laag in richting van Nederland: overzetboot Kobus uit voorzorg gesloten

De overzetboot die je zelf moet bedienen met een draaiwiel bestaat al sinds 1993. Toerismebedrijf Westtoer liet toen zo’n trekveer ontwerpen om makkelijk de Damse Vaart te kunnen oversteken. Het bootje over de Damse Vaart in Lapscheure is erg in trek bij fietsers en wandelaars. Het is een scharnierpunt geworden op het wandeltraject van de GR5 A West en ook duizenden fietsers maken er jaarlijks gebruik van. De overzetboot kreeg de naam Kobus. Dat is een verwijzing naar Sint-Jacobus-de-Meerdere, de patroonheilige van Hoeke.