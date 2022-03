Wat vindt krantenverkoopster Sabine van de nieuwe krant? “Heb m'n schappen moeten aanpassen”

Dat blijkt toch bij Sabine Vanderispaillie van krantenzaak Paparazzo op het Sint-Jansplein. Ze moest toch even wennen op dinsdag. “Ik ben het altijd zo gewoon geweest dat Het Laatste Nieuws wat groter was dan de meeste andere kranten. Nu zijn ze allemaal een beetje gelijk. Dat was aanpassen op mijn ronde”, glimlacht ze. Ook in haar winkel moest ze even zoeken. “Ik heb zelfs mijn schappen wat moeten veranderen. Mijn rek was daar helemaal niet op voorzien (glimlacht). Maar ik vind de nieuwe krant zeker geslaagd.”