Wat te doen in Brugge en aan de kust dit weekend? Van grootste antiek- en brocantemarkt tot leuk alternatief bij nat weer

Brugge krijgt 800.000 bezoekers over de vloer in juli: “Dat het een Belgische zomer is, helpt wel”

De maand juli is op vlak van bezoekersaantallen een topmaand voor het toerisme in Brugge. Naar verwachting zullen in juli meer dan 800.000 bezoekers de historische binnenstad hebben bezocht. Zij verbleven er een paar uur of een of meerdere nachten. Dat zijn er opvallend meer dan vorig jaar.