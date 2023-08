Wat te doen in Brugge en aan de kust dit verlengde weekend? Van een grote ballroom tot vlas zwengelen ‘bachten de kupe’

17.000 bezoekers trotseren regen tijdens WECANDANCE: “Met een wegwerppon­cho aan kan je ook feesten”

Geen zonnecrème of een parade van zomerse outfits, wel duizenden wegwerpponcho’s en een lading paraplu’s. Zoals voorspeld viel de regen zaterdag met bakken uit de lucht waardoor de jubileumeditie van WECANDANCE in mineur startte. Al kon dat de aanwezigen eigenlijk weinig storen. “We komen voor een weekend en straks gaan we met de nachttrein naar Brugge waar we een huisje gehuurd hebben”, zegt Anne-Lien Verboven (25) uit Hasselt.