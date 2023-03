Wat te doen in Brugge: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het karaktervolle Brugge de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de West-Vlaamse provinciehoofdstad: van het prachtige historische centrum en de leerrijke musea tot een boottocht op de Reien. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Brugge? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. Markt

De Markt is het oudste en meest karakteristieke plein van Brugge. Indrukwekkende middeleeuwse gebouwen, prachtige Vlaamse gevels en tal van gezellige terrasjes zorgen een een mooi beeld. Centraal op het plein staat het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck. Dit in 1887 ingehuldigde monument is een eerbetoon aan de twee volkshelden die in een belangrijke rol speelden binnen het Vlaamse verzet tegen de Franse koning.

2. Het Belfort

Volledig scherm Het Belfort. © Benny Proot

Ook het Belfort, erkend als UNESCO Werelderfgoed, is een bezoekje waard. Het 83 meter hoge Belfort uit de 13de eeuw is een van de drie iconische torens van Brugge, samen met de torens van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. Wie de 366 trappen trotseert, wordt beloond met een indrukwekkend zicht op Brugge. Op weg naar boven kun een kijkje nemen in de schatkamer waar in de middeleeuwen de stadskeuren, het stadszegel en de stadskas werden bewaard. Een verdieping hoger vind je de indrukwekkende muziekrol die de beiaard aanstuurt en vanuit de torenkamer zie je het klavier waarop vandaag de beiaardklokken worden bespeeld.

Waar? Markt 7

Wanneer? Elke dag, buiten zaterdag, open van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 20 uur

Prijs? 15 euro

Tickets en info vind je hier.

3. Het Minnewater

Volledig scherm © BENNY PROOT

Het Minnewater is de meest romantische plek van de Breydelstad. Het is een oase van rust tussen de drukke straten van het oude centrum. Ideaal voor een wandeling of een gezellige picknick aan het water. Ook voor wie zijn sociale media een boost wil geven in dit de ideale plaats. Vanop de Minnewaterbrug of net naast het Sashuis maakt je prachtige foto’s.

Waar? Minnewaterpark

4. Onze Lieve Vrouwekerk

Volledig scherm Het praalgraf van Maria van Bourgondië. © RV

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is een must voor wie een bezoekje aan Brugge brengt. Toeristen komen er meestal voor de ‘Madonna met Kind’, het enige beeld van de Italiaanse meester Michelangelo dat zich buiten Italië bevindt. Dat heeft de stad te danken aan de Brugse handelaarsfamilie Moucron, die er begin 16de eeuw in slaagde een beeld op de kop te tikken. Je vindt er ook de praalgraven van Maria van Bourgondië en haar vader Karel de Stoute terug.

Waar? Mariastraat

Wanneer? Van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17 uur en zodnag van 13 tot 17 uur

Prijs? 8 euro

Tickets en info vind je hier.

5. Brouwerij De Halve Maan

Volledig scherm Het kunstwerk van Wietse in de brouwerij van De Halve Maan © Mathias Mariën

Fan van Brugse Zot en Straffe Hendrik? Dan mag een bezoek aan de authentieke, historische brouwerij De Halve Maan niet ontbreken. Er worden dagelijks rondleidingen in verschillende talen georganiseerd. Je moet op voorhand reserven. Ook is er sinds eind vorig jaar Izzy Jazzclub in de historische kelders van Estaminet ‘t Hamerken onder de brouwerij. Daar kan je maandelijks een concert meepikken.

Waar? Walplein 26

Wanneer? Elke dag van 11 tot 21 uur

Prijs? 16 euro

Tickets en info vind je hier.

Meer uit-tips in Brugge en aan de kust vind je in onze dossiers.

6. Stadhuis

Volledig scherm Het stadhuis van Brugge. © Bart Huysentruyt

Al meer dan 700 jaar wordt de stad vanuit dit gebouw bestuurd. Dat maakt het een van de oudste stadhuizen van ons land. Het is niet enkel een prachtig gebouw, binnen in de historische zaal ontdek je de geschiedenis van Brugge en de zee, waaraan de stad haar welvaart en rijkdom dankt. Al heeft het de Breydelstad bloed zweet en tranen gekost om die verbinding met de zee te behouden. Dankzij een Augmented Reality-maquette en verschillende archeologische en kunstobjecten komt de geschiedenis tot leven.

Waar? Burg 12

Wanneer? Elke dag van 9.30 tot 17 uur

Prijs? 7 euro

Tickets en info vind je hier.

7. Begijnhof

Volledig scherm Begijnhof Brugge. © Benny Proot

Wie een bezoek brengt aan Brugge, moet zeker een kijkje nemen in het Begijnhof. De omhuisde binnentuin geeft je een kijk in het serene leven van de begijnen van vroeger. Sinds de 13e eeuw leidden deze geëmancipeerde vrouwen er een vroom en celibatair leven. Vandaag wordt het Begijnhof bewoond door zusters van de Orde van Sint-Benedictus en alleenstaande Brugse vrouwen. Ook nu hangt er nog een kalme, uitnodigende sfeer.

Waar? Begijnhof 24-28-30, Brugge

Wanneer? Elke dag van 6.30 tot 18.30 uur

Op zoek naar een plek voor een hapje of een drankje tijdens je stadsbezoek? Culinaire tips in Brugge vind je in ons dossier.

8. Basiliek van het Heilig Bloed

Volledig scherm Basiliek van het Heilig Bloed © Toerisme Brugge/Jan Darthet

Aan de Burg staat de Basiliek van het Heilig Bloed. Deze Rooms-katholieke basiliek is van binnen prachtig gedecoreerd. Het belangrijkste stuk is de relikwie van het Heilig Bloed. Jaarlijks vormt het reliek het middelpunt van de Heilig Bloedprocessie die met Hemelvaartsdag gehouden wordt. Deze dag is het enorm druk rond en in de basiliek. De dubbelkapel is oorspronkelijk tussen 1139 en 1149 gebouwd en heeft sindsdien verschillende restauraties en aanpassingen ondergaan. Hierdoor is er een mooie mix van architectuurstijlen ontstaan.

Waar? Burg 13

Wanneer? Elke dag van 10 tot 17.15 uur

Prijs? 5 euro

Meer info vind je hier.

9. Bootje varen op de Reien

Volledig scherm © Benny Proot

Brugge en een boottochtje op de reien: de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ontdek je de stad op een andere manier. Want sommige dingen zie je enkel van op het water. Een half uur lang brengt de kapitein je langs de mooiste plekjes op het water tussen het Jan van Eyckplein en het Begijnhof.

Waar? Opstappen kan op vijf verschillende plaatsen in Brugge

Prijs? 12 euro

Meer info vind je hier.

10. Choco-Story

Volledig scherm Choco-Story Brugge Poppr © Kos

Choco-Story bevindt zich in een bijzonder vijftiende-eeuws herenhuis met vier verdiepingen. Hier ontdek je alles over de geschiedenis van chocolade en zie je hoe chocolade ambachtelijk wordt gemaakt. Wist je dat het een speciale relatie heeft met de Belgische koninklijke familie? Aan het einde van de rondleiding kun je verschillende soorten chocolade proeven.

Waar? Wijnzakstraat 2

Wanneer? Elke dag van 10 tot 17 uur

Prijs? 13 euro

Tickets en info vind je hier.

Lees ook

