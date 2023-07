Wat te doen aan de kust deze week? Van Theater Aan Zee in Oostende tot zandfigurenwedstrijd in De Haan

Benieuwd wat er in de kustgemeenten te beleven valt tijdens de zomer van 2023? Meer lees je in ons dossier .

1. Piratenshow in Koksijde

2. Avondmarkt in Nieuwpoort

Snuisteren op een avondmarkt? Dat kan dinsdag in Nieuwpoort. De standhouders palmen vanaf 17 uur de Zeedijk in.

3. Zandfigurenwedstrijd in De Haan

Op 2 augustus vindt in De Haan de wedstrijd zandfiguren plaats, in drie reeksen volgens leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Maak de mooiste zandfiguren op het strand en win een leuke prijs. Inschrijven is wel verplicht verplicht. Dat kan ten vroegste zes dagen voor de speldag en ten laatste om 12 uur op de dag voor de speldag.

4. Opnames Zomerhit in Blankenberge

5. Parkies in Middelkerke

Gustaph, onze Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival staat op 3 augustus op het podium in Middelkerke. Het Normandpark is opnieuw het wekelijkse decor voor Parkies, waarbij Vlaamse artiesten het beste van zichzelf geven.

6. Theater Aan Zee in Oostende

Theater Aan Zee (TAZ), een meerdaags kunstenfestival, in Oostende gaat de tweede week in. Op tal van locaties presenteert TAZ podiumkunsten, muziek, literatuur, expo en meer.

7. Kasteelstraatfeesten in De Panne

In De Panne vinden op 4 augustus de Kasteelstraatfeesten plaats. Van 11 tot 18 uur wordt de Kasteelstraat omgetoverd in een middeleeuws kader. Kinderen kunnen er genieten van een authentieke paardenmolen, handelaars die in aangepaste kledij hun zaak bemannen, levensgrote volksspelen, oude ambachten, straatartiesten en tal van attracties. Het hoogtepunt is de wedstrijd ‘eierwerpen’ waarbij om het verst eieren in duo naar elkaar werpen en opvangen zonder breken.