Wat te doen aan de kust deze week? Van een kustsafari tot de zomereditie van de Night of the Proms

De zomervakantie is volop aan de gang, en dat staat voor velen gelijk aan leuke zomerdagen doorbrengen aan onze Belgische kust. Heb je nog geen plannen deze week en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met zeven leuke tips aan de kust. Op het programma vind je voor elk wat wils.

Benieuwd wat er in de kustgemeenten te beleven valt tijdens de zomer van 2023? Meer lees je in ons dossier.

1. Garnaalkruiers gaan in zee

Ga kijken naar de garnaalkruiers in Oostduinkerke. De vrouwelijke kruwers De Stienesteekers gaan in zee. Zeker het bekijken waard! Om 11.15 uur op 24 juli in Oostduinkerke-Bad.

Waar? Oostduinkerke-Bad

Wanneer? Maandag 24 juli om 11.15 uur

2. Lotto’s Muziekshow

Volledig scherm Willy Sommers © Maxime Petit

Lotto’s Muziekshow is op 24 juli te gast in Blankenberge, van 14 uur tot 22.30 uur. Tussen de optredens is er ambiance op het podium waarbij toffe prijzen te winnen zijn. Zit je aan de Westkust? Op 25 juli verhuist het circus naar Koksijde, met onder mee Silver op het podium. Op 28 juli vergast Lotto dan weer de strandgasten in De Panne op een reeks optredens. Dan is Willy Sommers van de partij.

Waar? Blankenberge, Koksijde, De Panne

Wanneer? Maandag 24 juli, dinsdag 25 juli en vrijdag 28 juli

Meer info vind je hier.

Meer uit-tips in Oostende en aan de kust vind je hier.

3. Forten bouwen

Een wedstrijd forten bouwen met het hele gezin? Dat kan in Bredene op 25 juli. Gewapend met schoppen en scheppen in alle kleuren en formaten kun je hier terecht voor een ganse namiddag familieplezier. Het fort dat het langst overeind blijft, wordt beloond met mooie prijzen. Inschrijven ter plaatse, max. 6 personen per team (waarvan max. 2 volwassenen).

Waar? Bredene

Wanneer? Dinsdag 25 juli

Meer info vind je hier.

4. Avondmarkt

Volledig scherm Illustratiebeeld © rv

Voor een avondmarkt ben je donderdag in Zeebrugge aan het goede adres. Tussen 17 en 22 uur.

Waar? Zeebrugge

Wanneer? Donderdag 27 juli

Meer info vind je hier.

Meer uit-tips in Brugge vind je hier.

5. Kustsafari

Volledig scherm De Uitkerkse Polder © JVK

Ga je mee op kustsafari? De Uitkerkse Polder stelt op 26 juli zijn Big Five voor. Een kustranger leidt je naar bijzondere natuurparels waar heel wat leven verstopt zit. Kleine en grote beestjes, zilte planten en de gezonde zeelucht bezorgen je een echt safarigevoel. Starten en eindigen doe je telkens aan het bezoekerscentrum.

Waar? Blankenberge

Wanneer? Woensdag 26 juli

Meer info vind je hier.

6. Parkies

Volledig scherm Garry Hagger © Vertommen

Garry Hagger staat op 27 juli in het Normandpark tijdens Parkies. Tijdens zijn shows brengt hij zowel eigen hits, maar ook nieuw muzikaal werk en medleys van onder andere Queen, Soulsister en Marco Borsato maken deel uit van zijn setlist. Garry Hagger is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Vlaamse showbizz en toert al jaren doorheen Vlaanderen met zijn live band.

Waar? Middelkerke

Wanneer? Donderdag 27 juli

Meer info vind je hier.

Meer restotips aan de kust vind je hier.

7. Night of the Proms

Volledig scherm Archiefbeeld. © Walter Carels

Night of the Proms op 28 juli (en ook 29 juli). In openlucht op het Kerkplein genieten van straffe artiesten, een symfonisch orkest en heerlijke popmuziek: dat is de Summer Edition van Night of the Proms. Maak je klaar voor een zwoele avond tegen het decor van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Eerste artiesten editie 2023 zijn bekend: Jonny Logan, Mama’s Jasje, Sandra Kim, Laura Tesoro.

Waar? Koksijde

Wanneer? Vrijdag 28 juli

Meer info vind je hier.

Lees ook:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.