Wat te doen aan de kust deze week? Van een foodtruckfestival in Middelkerke tot vuurwerk in verschillende kuststeden

Vrouw (45) blijft in cel voor mesaanval op partner: "Ze was eerder zélf slachtof­fer van zijn fysiek geweld”

Een 45-jarige vrouw blijft twee maanden langer in de cel voor poging tot doodslag op haar partner. C.L. gaf de man verscheidene messteken. Naar eigen zeggen werd ze in het verleden al meermaals slachtoffer van zijn agressie. “Maar vandaag kan ze nergens terecht”, zegt haar advocaat, die vergeefs om een vrijlating vroeg in de Brugse raadkamer.