Wat een circus, deze nieuwe speelgoedwinkel in hartje Brugge: “Zoveel leuker dan een zoveelste chocolade- of bierzaak, toch?”

Op 200 meter van de Markt, en met om de hoek de Rozenhoedkaai, vind je vanaf zaterdag Alberto’s: een gloednieuwe winkel met een ongezien concept voor Brugge. De naam verwijst overigens niet naar het personage uit Samson & Gert. Alberto is in deze ruimte de circusdirecteur van een bijzondere speelgoedwinkel in circusthema.

Quote Winkelen draait niet meer alleen om kopen, maar ook om alles daarrond Henri Coelembier

Al bij het betreden van de zaak waan je je in echte circustent, compleet ingericht met lichtjes en vlaggetjes. “Het moet een ervaring zijn voor het hele gezin, maar evengoed voor de vele toeristen die hier passeren”, zegt Henri Coelembier (28), die met zijn creatief bureau Slinky Space de winkel van zijn moeder mocht inrichten.

Diabolo’s, stokpaardjes...

De vrolijke spullen en speelse snuisterijen laten het hart van de bezoekers ongetwijfeld acrobatische sprongen maken. Je vindt er kleurrijke dierenbeelden, kwalitatieve knuffels en nostalgisch speelgoed zoals diabolo’s, jojo’s, tollen en stokpaardjes.

Neem plaats in de grote clownsschoenen bij de photobooth en dompel je onder in de wereld van circusdirecteur Alberto. “Winkelen draait niet meer alleen om kopen, maar ook om alles daarrond”, zegt Henri. “De consument wil binnenkomen in een creatieve en verrassende setting, met aangename kleuren, een sfeervolle verlichting, muziek en zelfs geur. We mikken op het prikkelen van de verbeeldingskracht en het creëren van unieke belevingen. Niets is te gek, alles kan.”

Boudoir Boutique

Voordien was het concept Pomme Pidou er gevestigd, naast de winkel ken je ongetwijfeld Boudoir Boutique. Beide zaken worden gerund door Carolien Soenen, de moeder van Henri. “We hadden er natuurlijk kunnen voor kiezen om dit pand om te vormen tot een chocolade- of bierzaak, zoals heel veel winkels in de Wollestraat. Maar dit is zoveel leuker", zegt Henri, die momenteel met een nieuw project in het Nederlandse Sluis bezig is. “Dit was mijn allereerste afgewerkt product. En eerlijk? Ik ben er bijzonder trots op.”

Alberto’s gaat officieel op zaterdag 24 september om 11 uur open en verwelkomt elke dag de klanten.

