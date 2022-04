WASBAR opent deuren op Markt in Brugge

Er is plaats voor 75 personen, gespreid over twee verdiepingen. “We verwennen de klanten met een zalige brunch, huisgemaakte limonades of één van onze overheerlijke bagel burgers mét aardappelwafeltjes en truffelmayo”, zegt Kristoff Tillieu van WASBAR Brugge. “Ik denk dat we met WASBAR een heel divers publiek zullen aanspreken. Het wordt voor ons een echt visitekaartje. In geen van onze andere tien vestigingen zitten we op de Markt. Dit pand verruimt onze blik naar de toekomst.”