Warnez wil eerlijkere verdeling van middelen uit het gemeentefonds: “Ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”

Het Gemeentefonds is een mechanisme waarmee de hogere overheid jaarlijks ruim 2 miljard euro belastinggeld doorstort naar de steden en gemeenten. Het is ook de belangrijkste financieringsbron van lokale besturen. Gemiddeld krijgt een gemeente 344 euro per inwoner, maar in Antwerpen en Gent is dat meer dan 1.600 euro per inwoner “In West-Vlaanderen krijgt Brugge met 796 euro het meeste centen per inwoner. Toch blijft dit minder dan de helft van de Antwerpse of Gentse middelen. Zedelgem is de West-Vlaamse hekkensluiter met amper 229 euro per inwoner.”