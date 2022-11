‘Warmste chefs’ zorgen voor hapjes tijdens Brugse kerstmarkt op Simon Stevinplein

Het lijkt een beetje op Kookeet, maar dan met een beurtrol in één foodcontainer. ussen 11 en 20 uur kan je langskomen om tegen een democratisch prijsje - gerechten variëren tussen de 8 en de 12 euro - een topgerecht te proeven. Doen onder andere mee: La Tâche, Tanuki, De Mangerie, Het Visioen en Assiette Blanche. De chefs zijn geraakt door het verhaal van Mathilde Van Loock, partner van Tom Van Loock van Fox Flambé. Ze besloten om de handen in mekaar te slaan. De actie ‘De Warmste Chefs’ is ten voordele van De Warmste Week, waarbij elke chef de inkomsten van die dag aan het goede doel schenkt. 25 chefs nemen deel.